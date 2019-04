Lors du passage de Steve Rogers et de Tony Stark en 1970, le premier appelle le jeune Hank Pym (Michael Douglas) afin de faire diversion pour pouvoir entrer dans son labo et récupérer les molécules permettant d'autres voyages dans le temps. On peut voir dans la pièce le casque original de Ant-Man, Hank Pym ayant inventé le costume et incarner super-héros avant l'arrivée de Scott Lang.LA BASE DU S.H.I.E.L.D.Toujours en 1970, l'action se déroule dans un camp d'entraînement de l'armée américaine qui sert également de base secrète au S.H.I.E.L.D. Il s'agit de la même base dans laquelle s'entraîne Steve Rogers (encore maigrelet) durant la Seconde Guerre mondiale dans Captain America - First Avenger. On la retrouve également dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver, lorsque Steve et Black Widow découvrent que Arnim Zola a survécu en transférant son cerveau dans un ordinateur.LE VILLAGE DES ASGARDIENSLes asgardiens ayant survécu à la destruction de leur monde se sont réfugiés sur Terre et vivent désormais dans un petit village du nom de Tønsberg où la communauté tente de reprendre une vie normale. Il s'agit en fait du même village norvégien que celui que l'on voit au tout début du premier film Thor, lorsque les troupes d'Asgard combattent les Géants des Glaces. On le retrouve également dans Captain America - First Avenger, lorsque Johann Schmidt (futur Red Skull) met la main sur le Tesseract.HAIL HYDRALors de son retour à New-York en 2012, Captain America se retrouve dans un ascenseur avec les membres du S.H.I.E.L.D. qui sont en fait des traîtres de l'organisation Hydra. La scène est bien évidemment un clin d'œil à celle de Captain America : Le Soldat de l'Hiver lorsque Steve se bat contre les mêmes personnes dans le même genre d'ascenseur transparent. À la différence qu'ici, notre cher Captain arrive à repartir sans avoir fait couler une seule goutte de sang et avec le sceptre de Loki en susurrant un "Hail Hydra" à l'oreille de Jasper Stillwell. Une référence directe au comic book Captain America: Steve Rogers #1 publié en 2016 et qui avait scandalisé les fans puisqu'on y apprenait que notre super-héros était apparemment passé du côté de l'ennemi.LE GARÇON AUX FUNÉRAILLES DE TONY STARKLa scène de funérailles de Tony Stark à la fin du film est l'occasion de réunir bon nombre de personnages du MCU, des Avengers encore de ce monde à Hank Pym et Janet Van Dyne, en passant par Happy et le Général Thaddeus Ross. On peut également y voir un adolescent blondinet venu apparemment seul à la cérémonie. Il s'agit en fait de Harley Keener (Ty Simpkins), le jeune garçon qui a aidé Tony Stark dans Iron Man 3.LA CHANSON DE STEVE ET PEGGYLa scène finale de Avengers : Endgame est l'occasion de retrouver Steve Rogers de retour dans les années 40 en train de danser avec sa chère Peggy avec qui il va finalement pouvoir partager sa longue vie. Le morceau que l'on entend est It's Been A Long, Long Time... de Harry James et Helen Forrest, une chanson que l'on a déjà entendu dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver, lorsque Steve rentre chez lui et découvre Nick Fury dans son appartement. On peut en déduire qu'il s'agit certainement d'un des morceaux préférés de Steve.L'ARRIVÉE DE NAMOR TEASÉE ?Cinq ans après le génocide de Thanos, on retrouve Black Widow au sein du QG des Avengers en pleine réunion avec plusieurs membres de la team durant laquelle Okoye évoque des tremblements de terre sous-marin. Natasha Romanoff lui demande alors ce qu'ils peuvent faire pour résoudre ce problème, Okoye lui répond alors : "Rien". Si ce passage semble on ne peut plus anodin, il pourrait en réalité s'agir d'un teasing de l'arrivée de Namor au sein du MCU ! Le super-héros (que Kevin Feige affectionne tout particulièrement) est une sorte d'Aquaman version Marvel apparu pour la première fois en comics en 1939. Le problème est que les droits ciné du personnage sont pour le moment détenus par Universal (tout comme Hulk), ce qui pourrait compliquer la production d'un film en solo mais ne devrait pas empêcher son apparition dans un futur film choral, à l'instar du géant vert.L'ARRIVÉE DE CAPTAIN BRITAIN TEASÉE ?En 1970, quand Peggy Carter se trouve dans son bureau, elle mentionne le nom de Braddock. Comme Brian Braddock, alias Captain Britain ! Héros national de la Grande-Bretagne, Braddock est surtout le protecteur du multivers au sein du Captain Britain Corps. C’est aussi le frère de la mutante Betsy Braddock, alias Psylocke. Membre de plusieurs super-équipes, dont les Avengers et Excalibur, Captain Britain est un héros qui évolue traditionnellement au présent. On peut donc supposer que ce clin d’œil fasse référence à son père, Sir James Braddock. À noter qu'une rumeur en 2016 faisait état de l'arrivée d'une série Captain Britain. Il se peut donc que le super-héros fasse bien un jour ou l'autre son entrée au sein du MCU.Les Asgardiens de la GalaxieÀ la fin du film, Thor (toujours bedonnant) repart dans l'espace en compagnie des Gardiens de la Galaxie, s'amusant au passage à renommer le groupe "Les Asgardiens de la Galaxie". Si cela peut juste paraître comme un bon jeu de mot de la part du Dieu nordique, il s'agit en fait d'une référence à une vraie série de comics intitulée Asgardians of the Galaxy mettant en scène une nouvelle équipe de gardiens composée d'anciens habitants d'Asgard, la planète natale de Thor. On y retrouve ainsi Angela, la demi-sœur de Thor, Valkyrie (présente au sein du MCU depuis Thor : Ragnarok), Skurge l’exécuteur, Throg, la grenouille du tonnerre, Thunderstrike et le Destroyer. Peut-être un indice concernant les futurs membres de la team au cinéma dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ?LA COUPE DE CHEVEUX DE CAPTAIN MARVELSi vous vous demandez pourquoi Captain Marvel revient cinq ans plus tard avec les cheveux courts, c'est tout simplement en référence aux comics de la super-héroïne dans lesquels elle a adopté cette coupe depuis maintenant plusieurs années. Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque les Marvel Studios avaient été critiqués lors de la sortie du film en solo du personnage en raison de la longueur de ses cheveux... Oui certains fans sont très (trop) pointilleux concernant la fidélité du MCU avec les comics et n'hésitent pas à la faire savoir.