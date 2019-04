Je suis comme vous, j'ai vu la fiche technique de la futur PS5.. Ssd, raytracing, puissance de malade.La question que je me pose ?Pourquoi Sony balance tout comme ça aussi tôt ?Microsoft va voir tout ça aussi.. et si par malheur la nouvelle Xbox était moins puissante ? qu'est ce qu'il se passe.Vous trouvez que c'est judicieux de la part de Sony ? je sais pas moi.Je me trompe peut être, mais pour moi c'est un faux pas.Même si je n'ai aucun doute sur le fait que la PS5, sera une machine formidable en tout point.Voilà j'ai pas aimé la façon de communiquer sur leur nouvelle machine.. via un tweet quoi.Ça ressemble pas à Sony.Sinon GG à Mark Cerny le mec c'est une bête n'empêche