Que feriez vous si votre copine vous reproche de trop souvent être sur la console ? Perso la semaine j'ai pas forcément le temps alors le week end j'en profite pour jouer sur de longues sessions (3h ou +) afin d'avancer dans les jeux qui demandent de + en + de temps. Après je suis d'accord qu'il n'y a pas que ça dans la vie, mais ça reste une passion, et comme tout passion qui prend du temps je pense qu'il faut savoir la respecter.. Qu'en pensez vous ? Faites vous des sacrifices de ce côté ?

posted the 03/30/2019 at 01:47 PM by j49