Salut tout le monde, pour ceux qui ont eu le temps de le doser, vous en pensez quoi ? Vous l'avez fini ? en combien de temps ? vous l'avez ragequitté ? à quel endroit ? Bref, à vos claviers pour partager ici votre aventure à Ashina.J'aproche à trés grands pas de la fin de ma première run sur Sekiro, ça m'a mis une aussi grosse claque que Ninja Gaiden ou Dark Souls à l'époque de leurs sorties respectives. Un jeu qui marque sa gen et le futur de par l'experience qu'il propose.FromSoftware a redéfinit ce que peut être un jeu d'action/infiltration au travers de cette leçon de gameplay et gamedesign. Les jeux d'infiltration et beat'em all ne seront plus jamais les mêmes aprés le passage de cet ouragan.