Jeux Vidéo

Après le kit dédié à la Réalité Virtuelle qui proposera des expériences de réalité virtuelle simples et conviviales, Nintendo vient d'annoncer un nouveau Nintendo Labo astucieux et vraiment utile !La boite !(おかたづけボックス / Okatazuke Box / Boite de Rangement)Cela n'a pas l'air trop compliqué à monter, avec les alliances Microsoft/Nintendo annoncées, et l'arrivée de ce nouveau public, Nintendo doit sûrement vouloir élargir son audience avec des expériences moins cérébrales.Le "kit" sera vendu 800 Yens (env 6.40 €) et sera dispo au Japon à partir du 12 avril. A noter qu'un Okatazuke Box est prévue pour ranger un seul kit Nintendo Labo par boite, et qu'il est "compatible" avec tous les kits, même le futur kit VR. La taille du carton sera de 485mm x 360mm x 355mm (dimensions extérieures et couvercle compris)Sources : https://store.nintendo.co.jp/item/HAC_A_LBAAA.html