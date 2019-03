Le futur du jeu vidéo n'est pas dans une console

Découvrez Stadia, la nouvelle plate-forme gaming de Google, et jouez à des jeux AAA sur tous types d'écrans.

Alors dans quelques années je veux bien, mais pour l'instant ça me semble un peu prématuré, tant les co internet sont encore à la ramasse, même dans les pays développé, y compris dans beaucoup d'endroits aux USA. Idem en Europe.La fameuse phrase marketing :Sur le site of:Plus quelques détails qui m'ont fait sourire:- Connexion Internet haut débit requise.- L'accès à la 4K HDR à 60 FPS dépend de votre bande passante. L'expérience de jeu peut varier en fonction de la qualité de la connexion Internet.Comme si on s'en doutait pas.Google a donc dans sa ligne de mire, les Playstation et Xbox. Ca le mérite d'être clair.Et met en avant les AAA:Et si vous voulez une image dynamique de la manette sur le site Stadia, tapé sur votre clavier:Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A.