Tout est dit non? Le film Dragon Ball Super BROLY est N°1 en France ! Pour son premier jour, il réalise 150 348 entrées en France sur 306 cinémas (dont 99 489 en AVP). Le film est n°1 des nouveautés et n°2 du marché total juste derrière CaptainMarvel⁠.

Like

Who likes this ?

posted the 03/14/2019 at 03:13 PM by amassous