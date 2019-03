«Je pensais en fait à la possibilité de créer un jeu Metroid pour la N64, mais j’ai pensé que je ne devrais pas être le créateur du jeu. Lorsque je tenais la manette N64 entre mes mains, je ne pouvais tout simplement pas imaginer comment il pourrait être utilisé pour déplacer Samus. Donc pour moi, il était trop tôt pour créer personnellement un Metroid 3D … Nintendo, à ce moment-là, s'est adressé à une autre société pour leur demander si elle créerait une version N64 de Metroid et leur réponse était que non, ils ne pourraient pas. Ils ont refusé, affirmant que, malheureusement, ils n’avaient pas la confiance suffisante pour créer un jeu N64 de Metroid pouvant se comparer favorablement à Super Metroid . Je considère cela comme un compliment à ce que nous avons réalisé avec Super Metroid.”

