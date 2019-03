Attendu le 26 avril prochain, Days Gone continue de faire parler de lui et notamment sur l’importance de son histoire au sein du jeu.En effet, de nouvelles sessions de jeux ont été lancées la semaine dernière auprès de la presse internationale, dans le but de faire essayer un tout nouveau build durant pas moins de 3 heures.C’est au cours de cette session, que Bend Studio s’est penché davantange sur la partie scénaristique de Days Gone. Mis de côté pendant de long mois au profit de séquences centrés plus sur l’action, nous en venions à nous demander si Days Gone ne serait-il pas finalement qu’un jeu d’action défouloir, où le scénario ne serait que prétexte pour buter une énième fois du zombies, heu… freakers désolé.Soyez rassuré, Days Gone aura bien droit à un arc scenaristique et il sera même conséquent ! Il faudra s’attendre à pas moins de 6 heures de cinématique durant l’aventure, pour comparer, c’était 1 heure du côté de The Last Of Us et 4 pour Assassin’s Creed Blackflag.Alors est-ce que pour autant la qualité de cette dernière sera au rendez-vous nous en savons pas grand-chose, toutefois nous le saurons probablement très vite via les preview attendus pour ce mercredi, d’après les bruits de couloir, ça sent plutôt bon.