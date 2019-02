Chaque région des jeux Pokémon, même les spin-off comme les Pokémon Ranger par exemple, sont inspiré des pays réels. Retournez la carte pour bien constater que c'est le Royaume Uni qui a servi d'inspiration pour la 8e génération. Et c'est donc en Ecosse que nous débutons le jeu et le end-game se trouve probablement dans la ville au plus au nord (qui correspond donc à Londres).Cependant cela dit, ça me semble tout de même bizarre que Londres soit la destination finale (puisqu'on démarre le jeu tout en bas, dans ce qui correspond au sud de l'Ecosse), et on peut remarquer la présences de stations de train tout le long de la région, donc peut être pourrait-on visiter certains lieux en premier selon l'histoire ?Ensuite on remarque la présence de ces stades :Il y en a 5 de visibles sur la carte et on dirait que chacun a un type (celui ci-dessus ce serait Plante). Ces stades, on devine déjà leur intérêt : ils auraient un lien avec ce qui se passe dans cette séquence :Donc possiblement une sorte de pause mini-jeu comme on avait les Concours Pokémon, possiblement cette fois sur le football.