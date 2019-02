Le constructeur chinoisa profité du salon de la téléphonie Mobile World Congress qui se tenait à Barcelone pour dévoiler son futur smartphone pliable, lepropose avec sonun smartphone pliable à la manière d'un livre,fait l'inverse vu que l’écran duest à l’extérieur. Une fois déplié c'est une vraie mini-tablette. Plié, lelaisse apparaître deux écrans.Le principal, situé en façade, mesure 6,38’’ (2480 x 892) qui est associé à un large bord, sur le coté avec trois modules photo. Le second fait 6,6’’ (2480 x 1148 pixels). Une fois déplié on a un écran de 8’’ (2480 x 2200) sans concessionssur les bordures, soit l’équivalent d’une petite tablette numérique. L’écran dune fait que 7,3’’.Lene mesure que 11 mm d’épaisseur en position pliée contre 17 mm pour le, il embarque une batteriede 4500 mAh (4380 mAh pour le Samsung). Un nouveau système de charge super rapide jusqu’à 55W permettraitau Huawei de recouvrer à peu près 85 % de son autonomie en seulement 30 minutes.Et pour finir lesera équipé d'un processeur Kirin 980, 8 Go de ram, 512 Go de stockage et compatible5G, le smartphone est annoncé à(contre 2000 pour le Fold)!