Voilà donc à ce stade on sait avec quasi certitude qu'il reste 3 grosse exclusivité en cette gen de Sony sur PS4 à venir, qui sortirons plutard 2019/2020



Pour ma part choix super dur, entre Death Stranding conçu par Kojima qui pour moi est le meilleur développeur jeux vidéo de tout les temps et a conçu mon jeu N1 de tout les temps aka MGS. The Last Of Us Part II un des meilleurs jeux de la gen précédente pour ma part par un des meilleurs studio qui existe, et enfin Ghost of Tsushima qui même si j'ai jamais était ultra fan de leurs jeux Aka Infamous parex qui sont de très bon jeu sans être ouffisme, mais GOT à l'air juste ultra décent et possède un cadre qui vend du rêve (sans parler du fait qu'on est en manque d'un Ninja Gaiden et Onimusha).



Au final je suis ultra hypé par les 3, mais si je choisi un qui sort du lot je dirais Death Stranding, moi je dis le jeu s'annonce révolutionnaire. Et puis Kojima quoi, même aujourd'hui son influence inouïe est toujours présente dans le JV (très dernièrement RDR2)





Foxstep