... Connaissez vous le président de Nintendo of Europe ? Si vous me répondez "Satoru Shibata", c'est que vous n'avez pas suivi l'actualité ces derniers mois, notamment en juin lorsque Nintendo a réalisé quelque changement suite au départ de Kimishima à la tête de Nintendo, remplacé par Shuntaro Furukawa. Pour rappel, Shibata avait alors rejoint la tête de Pokémon Company au Japon.Mais alors qui est à la tête de Nintendo of Europe depuis juin dernier ? Et bien après une simple recherche, il s'agit de Stephan Bole. Mais moi-même j'ai manqué l'information, faut dire que ça n'a pas été mis en avant notamment sur les réseaux anglophones.Presque tous les fans français connaissent Shibata de tête. L'ex-directeur de NOE présentait parfois des sections de Nintendo Direct, jusqu'à se ridiculiser sur un karaoké pour Noël. En Europe ce n'est pas comme en Amérique ou c'est Nintendo of America qui présente entièrement les Nintendo Direct, nous avions Satoru Iwata puis Satoru Shibata pour les annonces spécifiques à l'Europe. Depuis la nouvelle version des Nintendo Direct en 2017 nous avons des différents présentateurs japonais notamment Koizuma le producteur de Super Mario Odyssey et un des créateurs de la Nintendo Switch. Bole ne s'est alors jamais exprimé officiellement. Peut être qu'il n'a plus à le faire dû au format des Nintendo Direct d'aujourd'hui, mais c'est quand même la parole d'un représentant européen en moins dans la communication de Nintendo dans sa globalité.Loin de moi de faire des parallèles ou autre raccourcis, rappelons de la Nintendo Switch est region free donc pas de soucis de compatibilité sur des jeux qui pourraient ne pas sortir en Europe un jour (mais le Nintendo d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont conscient de la demande et font désormais un effort sur des jeux mineurs comme le dernier Sushi Striker qui aurait pu ne pas sortir chez nous par exemple), mais je tenais à rappeler ceci. Donc moi je m'inquiète plus de la communication en Europe, savoir si Bole prendra la parole comme Shibata le faisait avant et s'il défendra le territoire européen.