IGN vient de publié une vidéo du solo de Crackdown 3 est waouhh le jeu a beaucoup changé par rapport à la version 2017 . Graphiquement c'est propre et pleins de couleurs ça donne presque envie d'essayer . https://www.ign.com/videos/2018/12/20/crackdown-3-new-single-player-gameplay-footage-and-details-ign-first

posted the 12/20/2018 at 05:55 PM by chester