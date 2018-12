Je suis le seul super excité de pouvoir jouer avec 2B (de Square Enix) sur SoulCalibur VI ? On peut faire des combat contre Geralt (CD PROJEKT RED) ! On m'aurait dit que ce serait possible en 2018 j'aurais rigolé au nez de tout le mondeY'a aussi des 2B qui trainent dans le mode création, et elles sont pas mal du tout ^^ !MAJ : Le jeu en édition collector (Figurine de Sophitia de 25cm + Season Pass quand même) est actuellement à 60€ chez CDiscount ! Un joli cadeau de Noël pour les fans de la série (mais je crois qu'il n'en reste plus beaucoup).A noter que CDiscount ne livre (plus) dans les DROM-COM (ouais, c'est triste) et je pense que c'est à cause de leur filiation avec Geant qui est également présent sur l'île (et donc impossibilité pour "Géant France" de commercialiser des éléments sur l'île lol).