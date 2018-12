Imaginé par Emerson Matsuuchi, créateur des jeux sur table Century, Reef et Specter Ops, l'expérience nous invitera à incarner Solid Snake, Mery Silverburgh, Dr. Hal « Otacon" » Emmerich et Gray Fox dans une aventure coopérative avec des figurines miniatures. Le but sera d'utiliser les compétences de chacun pour compléter plusieurs campagnes aux objectifs multiples inspirés de Metal Gear Solid premier du nom, et le plus discrètement possible. Tout cela se fera face à des adversaires au comportement évolutif et avec des mécaniques donnant lieu à des champs d'action très larges.Pour les curieux, les figurines seront sculptées par Francesco Orrù, et la direction artistique sera menée par Kenneth Loh, dessinateur de comics et fan de la franchise. Metal Gear Solid: The Board Game sera présenté pour la première fois à l'E3 2019 puis dans d'autres salons estivaux, avant un lancement officiel prévu dans le courant de l'année 2019.