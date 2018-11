, nouveau sujet très intéressant traité par Mark Brown, vidéaste et ancien journaliste ayant notamment travaillé avec Eurogamer ou encore Edge.est un terme qui peut être relatif à l'handicap et est utilisé pour désigner l'accès à différents domaines tels que l'éducation ou la culture. On constateet enfinL'essor du JV et le développement des nouvelles technologies (Réalité virtuelle, Motion gaming, écran tactile, etc.), permettent de rendre le média de plus en plus populaire mais compliquent également l'expérience des joueurs/joueuses avec un handicap.En plus d'avoir réalisé un article (en anglais) sur le site, Mark Brown propose également une série de vidéos intituléeparticulièrement intéressante sur sa chaîne Youtube.L'article en question concerne principalement les jeux et les accessoires proposés par. Que ce soit la détection de mouvement imposée dans Super Mario Galaxy/Odyssey, la version Wii de Zelda TP, en passant par le motion gaming avec la Wiimote.Par ailleurs, le vidéaste nous apprend même que le récentproposé par Microsoft peut être utilisable avec d'autres supports tels que la PlayStation ou bien les Mac grâce à des adaptateurs. Ce qui n'est pour le moment pas possible avec la Switch par exemple.La faute à un manque de volonté du constructeur Nippon qui a refusé de travailler avec l'association. Fondation dédiée à l'amélioration de l'accessibilité dans l'espace des jeux vidéo et qui a aidé la firme de Redmond a construire son nouvel accessoire.Cela dit, la société japonaise a quand même proposé quelques solutions pour améliorerdans certains softs. Elle a d'une part permis une customisation des contrôles dans le récent Arms mais aussi développée un accessoire facilitant la jouabilité des jeux NES pour les tétraplégiques dans les années 80.Je vous laisse avec le lien de l'article plus bas ainsi qu'une vidéo de Mark Brown nommée :Et voici une autre vidéo, focalisée sur le, bon visionnage.