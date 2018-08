HotHardware : "Que peuvent attendre les joueurs de ces nouvelles cartes, en particulier ceux ayant

déjà une GTX 1080, pourrait-il s'attendre à ce qu'une RTX 2080 soit plus rapide ?

L'expérience avec les jeux actuels sera-t-elle meilleure ?"

Tom Petersen : "C'est une excellente question que je pense que nous aurions pu faire un peu

mieux lors de l'annonce publique à Cologne. Turing c'est une bête. Cela va améliorer de

façon significative l'expérience de jeu sur les anciens jeux et ça va être

génial quand vous adopterez cette nouvelle technologie.



Nous avons partagé quelques données qui ont montré un tas de jeux et vous verrez les performances

sont à peu près entre 35 et 45 % de mieux que la précédente génération. Donc, 1080 Ti à 2080Ti

et bien sûr cela va varier en fonction de chaque jeu et des réglages choisis."

Plus que trois semaines avant l'arrivée des nouvelles, ces cartes ont été présentéesen grandes pompes à ladurant la keynotepardelui même, qui d'ailleurs a bien insisté que c'estAujourd'hui c'est le sitequi nous revient avec quelques informations supplémentairesconcernant les performances de ces nouvelles cartes., directeur du marketing technique deDe quoi rassurer les futurs acheteurs, même si on recommandera tout de même d'attendre les tests pour vérifier tout ça.