Jeux Video

(rumeur)

(pincettes)

(tout ça)



Donc l'information vient de la chaîne Youtube Dynasty, relayé par le site Shoryuken et qui indiquerait donc que selon un leak d'un document interne, Bandai Namco compterait balancer durant l'E3 un trailer de Soul Calibur VI pour révéler la présence au casting de Cloud, Sephiroth et Tifa.



Pincettes encore une fois et même si ça peut surprendre de prime abord, on n'oublieras pas que Noctis dans Tekken 7, c'était pas le truc le plus attendu possible, tout comme Geralt dans ce même SoulCa.



Qui plus est, même si trois persos d'un coup, ça peut sembler énorme, on n'oubliera pas que c'était le cas dans SoulCa IV avec Star Wars :

- L'apprenti

- Yoda

- Dark Vador



donc à voir, et pourquoi pas directement dans le showcase Square Enix pour pousser le partenariat jusqu'au bout.