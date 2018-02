Le Wonder Festival 2018 s'est déroulé ce weekend au Japon, un salon où chaque année les fabriquants et les indépendants révèlent les futures figurines de vos personnages préférés.Je ne vais pas lister toutes les figurines même celle de Nintendo/Pokémon (dont du Kirby et Lillie, encore et toujours... vous avez le lien en source pour voir un large panel des figurines annoncées), mais en ce qui concerne Xenoblade Chronicles 2, eh bien 2 figurines ont été annoncé.La première c'est évidemment Mythra conçue par Max Factory (Good Smile Company) qui sera donc la 2e figurine associé au jeu après celle de Pyra. Mythra a une pose inverse de celle de Pyra, donc idéal pour exposer ses deux figurines ensembles.Plus d'informations à l'avenir, mais pour rappel la figurine de Pyra annoncée en décembre dernier sera mis en vente cette fin d'année.La seconde figurine est Siren, le robot que contrôle Mythra. Ce dernier est conçu par Kotobukiya et sera probablement articulé.Ensuite parlons du New Game + et ça va un peu spoiler évidemment. Bon je n'ai toujours fini l'histoire mais je connais déjà la fin et je m'excite déjà d'imaginer un 3e opus Xenoblade. Mais ce qui m'intéresse le plus dans Xenoblade 2 ce sont les Lames (Blades).Le New Game + permettra d'obtenir les lames de Torna, ce qui m'intéresse car déjà que le jeu est une sorte de gashapon où tu es content de tomber sur un personnage unique (merci l'addiction), quand la première fois que tu vois les autres Lames des PNJ et boss je me suis dit que ce serait cool d'obtenir ces Lames aussi, donc j'ai été vraiment étonné que Monolith Software aille en ce sens où d'habituer pour les joueurs c'est du fantasme. Donc je suis vraiment content de pouvoir avoir Sever, Obrona, Perdido et Cressidus, me reste juste à savoir quels personnages je vais les associer (parce que par contre je m'en fou un peu d'avoir d'Akhos/Patroka/Mikhail).Mais voilà un truc : si le New Game + permet d'avoir ces lames sans ce soucier de l'histoire du jeu, quand est-il des autres Lames uniques, genre Fan La Norne (Haze) qui est la Lame d'Amalthus ou encore la Lame sans nom de Dughall le boss du chapitre 2 (avant d'affronter Morag) ?Fan la Norne est une Lame rencontrée la première fois lorsque l'équipe de Rex est sur le point d'arrêter Bana dans son usine et que le groupe Torna intervient. Un flash back montre ensuite Addam (le pilote de Mythra) se battre contre Lora (alors pilote de Fan La Norne). Lora maniait alors un bâton, le même que tient la Lame dans le présent du jeu.Et quitte aller plus loin, toujours dans ce New Game + moi je veux Vandham jouable (et Roc rebascule avec lui puisqu'il ne veut pas d'autres Lames). Il est sur l'artwork avec l'équipe (utilisé sur le steelbook) + lui et Roc sont designés par le même artiste que les autres personnages principaux + à l'image du premier Xenoblade l'équipe est composé de personnages venant de plusieurs races et tribus et seul le titan Uraya avec Vandham donc n'est pas représenté par l'équipe de Rex. Alors je ne sais pas s'il y aura de tête à tête avec les Lames de Torna mais alors avec Vandham post-mort je n'ose pas imaginer mais ce serait cool XD.Quand pensez-vous ? Puisqu'on va avoir Torna et leur Lames (excepté Jin et Malos, pour l'instant), est-ce que vous pensez qu'ils doivent aller plus loin en proposant Vandham + les autres Lames (notamment Fan la Norne) ?