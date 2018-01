Information

Hello braves gens,



Je fais ce topic sans photo dû à sa création faite à partir d'un portable.



Bref, revenons au pourquoi de ce topic et pour dire qu'il est clair maintenant que le Nintendo Direct tant attendu par certains fans et autres anti n'aura pas lieu en ce 11 janvier 2018; oui on est à moins de 24h de l'heure annoncée.



Ce qui est dommage avec toutes ses rumeurs toutes les 5 minutes qui surgissent des abîmes de cerveaux fantasque et qui donnent ou pas envies, voire sorties du cul de Paco R. Princesse egyptienne en son temps. Information venant de la personne elle même.



Maintenant, si on pouvait éviter d'avoir des topic "rumeur" toutes les cinq minutes, ça me conviendrait bien, et surement à d'autres.

Oui, faite le une fois par jour dans un seul et unique topic ou créé un groupe "je me touche sur rien".



Après je n'ai rien contre, mais c'est le fait de spammer la page de rumeurs qui est chiant.



Mes amis joueurs ou pas, je vous souhaite une bonne journée sans rumeur et sans ND.