Elden Ring Nightreign : le mode Duo en approche

Bandai Namco annonce quea attiré 3,5 millions de joueurs en 5 jours, ce qui vous noterez n'est pas la même chose que les 2 millions de « ventes » en Day One, mais l'essentiel du communiqué vient de FromSoftware nous faisant un rapide mot sur le suivi.L'équipe nous confirme notamment l'arrivée d'un DLC en fin d'année (payant ?) mais également l'arrivée d'une nouvelle MAJ ce mois-ci pour améliorer les combats face aux principaux boss, ainsi que peu après, et c'est attendu par du monde, le mode coop à 2 joueurs. Rappelons que pour l'heure, ce spin-off n'est jouable qu'en solo et trio.