Stellar Blade : trailer et date de la version Steam + annonce d'une Complete Edition

Après un leak préalable, Sony confirme que la version Steam desortira le 11 juin prochain, dans sa version de base comme dans une « Complete Edition », également prévue à la même date sur PlayStation 5 et incluant en prime :- Les anciens bonus de précommandes- Une tenue inédite- Les tenues liées aux partenariats (etQui plus est, le même jour sortira une upgrade gratuite sur PS5 (directement dans la version PC) avec un nouveau mode Boss Battle et 25 tenues de plus, car il n'y en a jamais assez.