Déjà en plein tourmente, Tekken 8 se voit annoncer un combattant dont personne ne voulait

Le sens du timing est dramatique mais il faut bien suivre la feuille de route mise en place depuis longtemps : alors queest au plus bas entre la mauvaise réception d'Anna Williams, un effroyable patch de rééquilibrage qui a fait descendre la moyenne Steam à « extrêmement négative » et des excuses publiques aussi bien de la part du producteur Katsuhiro Harada que du directeur Kohei Ikeda, l'équipe doit se résoudre à annoncer le prochain personnage à venir cet été, Fahkumram… considéré comme l'un des persos les plus déséquilibrés. Génial.La bande-annonce sert surtout à dévoiler le programme printemps été, avec ce qu'il faut de cosmétique payant mais pas que.Patch 2.01 (13 mai)- Rééquilibrage- Ajout du Tekken Ghost Shodown dans le HubPatch 2.02 (3 juin)- Rééquilibrage- Collaboration Karaté Kid LegendsPatch 2.03 (été)- Rééquilibrage- Collaboration Pac-Man dont un nouveau stage (payant...)