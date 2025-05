The First Berserker : Khazan va nous rajouter une vague de challenge (et du rééquilibrage)

Dans un mois, Nexon lancera l'Alpha Test de, ce qui n'empêchera pas son précédent Soulsborne de continuer de faire l'actualité avec l'annonce d'une mise à jour surprise pourPrévue pour le 15 mai, l'update apporter non pas un mais deux modes Boss Rush à la difficulté particulièrement relevée. Le premier proposera de combattre des groupes par thème et sous build pré-conçus pour obtenir une « récompense spéciale », tandis que le deuxième prend des allures de mixe avec du rogue : vous perdez, vous gardez des acquis et continuez ainsi de progresser jusqu'au boss final avec de nouvelles récompenses dont des armes et ensembles d'armures. Pour éviter les spoils, les deux modes seront proposés après avoir terminé le jeu.Mais ce n'est pas tout :- Fin mai, une autre mise à jour apportera des objets spéciaux permettant la téléportation entre Nexus de Lames, ou de la Crevasse à un Nexus de Lames. Et ce afin d'éviter des allers-retours inutiles dans le Hub. La mise à jour améliorera également la puissance de la transformation (assez ridicule jusque-là il est vrai).- Une autre mise à jour est dans les plans, cette fois pour la mi-juin, avec un rééquilibrage global dans les armes, effets et compétences, des options de tri, une extension du stockage et des petites surprises.