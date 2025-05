Elden Ring Nightreign : présentation d'un nouveau boss et explications sur le système de pacte

IGN First s'occupera de la promo deavant le lancement, et la première vidéo dédiée nous permet de découvrir « Libra », l'un des 8 Seigneurs de la Nuit qui auront une petite particularité : la mise en place d'un système de pacte. En effet, avant chaque affrontement, vous devrez signer un pacte vous octroyant au hasard soit plusieurs bonus intéressants pour le combat (boost de force, meilleure résistance, etc), soit seulement une partie des bonus, soit aucun.Il serait logique d'opter directement pour le premier choix mais vous vous doutez bien que rien n'est sans conséquence : plus vous réclamez de bonus, plus « le prix à payer » sera lourd pour la suite du run. Et bien entendu, vous n'en saurez rien avant d'avoir « signé ».sortira à la fin du mois sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.