Outre son rendu graphique, Gothic Remake apportera tout un tas de nouvelles choses

Toujours sans aucune date de sortie mais nous avons de grande compétences de patience,revient néanmoins s'illustrer avec une deuxième vidéo making-of pour montrer que cette refonte sera « plus qu'un remake », ou plutôt dans le sens où on ira au-delà d'un simple travail de modernité graphique.Car on peut également s'attendre à :- De nouveaux éléments scénaristiques pour combler certains faits manquants mais également éviter les incohérences d'époque (2001 en même temps, c'est pardonnable).- Une IA sociale mieux travaillée, où les PNJ auront leur routine même en dehors du champ de vision du joueurs.- Refonte de la densité avec moins de zones vides, des donjons inédits et de nouveaux endroits, certains ayant été ajoutés à partir des éléments supprimés de l'original.- Meilleure mise en avant des orcs, pour plus d'interactions avec eux et un intérêt dans la campagne principale.- La nuit sera beaucoup plus sombre pour obliger l'utilisation de torches (ou de sorts dédiés).- Refonte du système économique pour quelque chose de plus équilibré.- Même chose pour le crafting avec de meilleurs objets avec le temps.- On peut cette fois aller sous l'eau (avec du loot neuf qui va avec), et même faire de l'escalade (mais pas partout).