Star Wars Outlaws : trailer de l'extension #2, date de la version Switch 2 et grosse démo jouable

La Star Wars Celebration a comme prévu permis à Ubisoft de faire une mise au point suravec trois informations, à commencer par une date de sortie pour la version Switch 2 et ce sera pour le 4 septembre. La deuxième et dernière extension arrivera elle sur les autres supports le 15 mai, et vous pouvez en retrouver la bande-annonce ci-dessous.Enfin, pour les réticents souhaitant éventuellement donner sa chance au jeu, Ubisoft propose dès aujourd'hui une démo jouable proposant d'une certaine façon le jeu complet, mais juste que vous ne pourrez y jouer que 3 heures (ce qui est déjà pas mal). A vous ensuite de sortir ou non la carte-bleue pour poursuivre votre sauvegarde.