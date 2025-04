Microsoft va rhabiller sa Xbox Series pour fêter l'arrivée de Doom : The Dark Ages

Pour un événement comme, Xbox viendra compléter la garde-robe Xbox Series avec une nouvelle manette (79,99€, précommande déjà ouvert sur Xbox.com) incluant en passant un skin pour le dit-jeu, mais aussi une version Elite V2 (199,99€) et une coque pour la console elle-même, modèle X (54,99€).Vous savez tout, et on peut retourner patienter jusqu'au 15 mai, date où le Doom Slayer viendra de nouveau montrer qui est le patron (PC, PS5, XBS, Game Pass).