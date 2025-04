Switch 2 : avec du bol, vous pourrez parfois réparer votre matos dans Zelda BOTW & TOTK

Qu'importe la « VISION » voulue par Aonuma : les rééditions Switch 2 deetvont chacune bénéficier d'une option pour pouvoir réparer son matos sans avoir besoin de passer par un quelconque glitch, même si tout ne sera pas si simple.Déjà, comme pour certains autres nouveautés (carte interactive, mode photo…), il faudra passer par l'application mobile Zelda Notes, celle-là même qui offrira chaque jour un bonus aléatoire, pouvant aller du spawn d'objets aléatoires à des boosts de santé/endurance… mais également la réparation de ses armes & autres.En bref, une carotte de plus, moins intéressante que la sauvegarde et le partage de « plans » pour, qui convertira ou non la communauté au délire des « companion app » n'ayant jamais décollé jusqu'à présent.Les deux Zelda seront disponibles sur Switch 2 dès le 5 juin, en boîte (sans DLC, on précise encore), ou sous forme d'upgrade pour ceux qui possèdent déjà l'un ou l'autre, à 10€ l'unité ou intégré au service NSO+.