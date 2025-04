Mario Party Jamboree : aperçu de la version Switch 2

Ce sera le dernier détour effectué sur le doublet de Treehouse Live Switch 2 avec un aperçu plus concret de la nouvelle version de, premier « vrai » jeu du catalogue qui mettra en avant les diverses features de la machine, en plus d'une légère upgrade technique.- Un mode avec de nouveaux mini-jeux basés sur la fonction souris- Un mode avec des mini-jeux basés sur le micro- La caméra exploitable dans l'intégralité des modes pour afficher sa tronche- Fonction GameShare pour partager son jeu en local sur d'autres Switch 1 & 2 (*)(*) Comme à l'époque DS, cette fonctionnalité ne donnera pas accès à tout le contenu, juste le mode Party de base, et seulement 30 mini-jeux.Sortie prévue le 24 juillet, en boîte ou avec upgrade si vous avez la version Switch (20€).