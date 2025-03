Le réalisateur de Lies of P donne quelques infos sur la future extension

Dans une interview accordée à divers médias américains, le réalisateur Choi Ji-won est revenu sur la récente officialisation de, une extension qui selon lui ne devrait pas être prise comme une expérience à part tant le but est de l'intégrer naturellement au jeu de base pour en faire une sorte de « Director's Cut ». D'ailleurs, son accès ne sera pas situé dans le menu mais directement depuis le Chapitre 9, avec pour rappel un voyage dans le temps servant à aborder de nouvelles zones, ennemis, équipement et de nouveau système comme l'invocation d'alliés.L'équipe ajoute que contrairement à d'autres extensions pour ce type de jeu,ne sera pas plus difficile que le jeu de base, juste une sorte de continuité. Il faudra selon lui entre 15 et 20h pour boucler ce nouveau scénario (du moins avec un joueur suffisamment expérimenté), dont la fin pourrait d'ailleurs offrir de premiers indices pourSortie prévue cet été.