Encore reporté, Vampire The Masquerade : Bloodlines 2 va tenter sa chance en fin d'année

Paradox Interactive et The Chinese Room continuent de suer de grosses gouttes pour mettre bas à un rêve de fans, mais du temps supplémentaire est réclamé pourqui n'arrivera donc pas pour ce premier semestre, misant plutôt pour « octobre 2025 ». Une date évidemment sujette à un énième changement en fonction des tests techniques (entre autres choses…).PCGamer parle dans sa preview d'un jeu à gros potentiel, avec d'ailleurs en passant la confirmation d'options de romance, mais plus précisément de « romances vampiriques », avec là encore diverses conséquences.