Dragon Ball Sparking Zero : trailer du DLC Daima

Dans une rapide vidéo teaser, Bandai Namco commence à montrer le contenu du DLC 2 de, totalement consacré à Daima (vous vous souvenez ?) avec pour l'heure 4 personnages annoncés : Goku Mini SSJ, Vegeta Mini, Vegeta Mini SSJ et le fameux Glorio qu'absolument personne ne souhaite prendre en main vu son inutilité absolue dans l'anime.D'autres personnages seront au programme (on l'espère en tout cas vu que le DLC1 avait 11 combattants, variants inclus), et cette salve arrivera le mois prochain.