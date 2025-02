Gothic Remake : une démo spéciale sur Steam, sous forme de préquelle au jeu complet

Dans le cadre du Steam Next Fest, Embracer fait plaisir à ceux qui attendentdepuis déjà 5 ans : une démo jouable est mise en ligne sur la plate-forme de Valve, néanmoins particulière puisqu'il s'agit précisément d'une préquelle (où l'on incarne Nyras) non présente dans le final.Cette démo d'environ 1h était déjà présente à la GamesCom mais a pu s'améliorer techniquement mais malheureusement, la VF n'est pas disponible (aussi bien le texte que le doublage) et on ne sait pas encore si cette préquelle deviendra inaccessible passée le Steam Next Fest (donc au-delà du 3 mars).L'équipe indique néanmoins que,n'ayant de toute façon encore aucune date de sortie, le produit final reste susceptible d'être davantage peaufiné sur plusieurs points. On ignore également si PlayStation 5 et Xbox Series auront droit à la démo un jour ou l'autre.