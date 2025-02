Split Fiction : nouvelle bande-annonce

Dans les quelques restes du dernier State of Play, mais qui compte, revenons un peu surdont voici une bande-annonce toute fraîche afin de mettre en avant le scénario, celui où deux autrices (Mio et Zoe) vont se retrouver enfermer dans leurs propres œuvres, avec d'un côté une adepte de SF, de l'autre la bonne vieille fantasy.On compte sur Josef Fares pour nous offrir une nouvelle petite perle de coopération & variété après l'énorme succès de, et on prend rendez-vous le 8 mars pour vérifier tout cela. Rappelons une fois encore que si vous achetez le jeu, il vous sera possible d'inviter un ami en ligne même s'il ne le possède pas (sinon y a le local, c'est très bien aussi).