HELL is US a fait le beau durant le State of Play

Lui aussi avait vu sa date de sortie préalablement leakée mais on retient surtout desa nouvelle bande-annonce offrant des séquences parfois visuellement surprenantes et c'est bien peu de le dire pour ce qui s'apparentait être un simple AA de Nacon, développé par Rogue Factor qui on rappelle souhaite proposer une expérience où l'exploration et la déduction seront absolues (pas de map, pas de boussole, pas de journal de quêtes, pas de marqueur…).Prévu pour le 5 septembre (PC, PS5, XBS), le titre ouvre ses précommandes pour récupérer un pack d'objets, avec si vous le souhaitez une édition Deluxe ajoutant quelques skins, l'OST comme l'artbook numérique, un « secret » in-game encore non dévoilé et 3 jours d'accès anticipé. Bonus : doublage FR confirmé, contrairement à d'autres.