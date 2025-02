Metal Gear Solid Delta : bande-annonce, date de sortie et précision sur le mode Ape Escape

Tout cela avait été éventé par le stagiaire du PS Store mais de manière bien officielle, voici la bande-annonce dequi déboulera comme prévu le 28 août prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Rien de plus à ajouter hormis un petit détail tout en bas du communiqué : le mode bonusne sera disponible que sur PC et PlayStation 5, mais Konami assure que la version Xbox Series aura son propre mode à elle. Il faudra patienter pour davantage de détails.