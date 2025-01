Sniper Elite Resistance : trailer de lancement

Rebellion nous signale en petit coup de vent quevient d'être livré sur le marché (PC, PlayStation, Xbox) sans oublier sa proposition Day One dans le Game Pass pour vivre un nouveau morceau de WW2 dans des événements qui se dérouleront simultanément à la campagne du 5, mais cette fois en France avec tolus les arguments habituels (campagne solo/coop, mode Invasion, multi…).Rappelons du coup que le studio sortira également le plus originaldans deux mois, sur les mêmes supports (et Game Pass aussi).