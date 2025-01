Phantom Blade Zero : une salve d'informations

Toujours sans date de sortie pour le moment hormis un bien vague 2025,accueille non pas une nouvelle présentation de gameplay (on en a déjà vu beaucoup) mais une poignée d'informations aussi bien sur le développement lui-même que sur le fait que malgré ses allures, non, il ne s'agit pas vraiment d'un énième Soulsborne.Voici donc :- La full-production a débuté en 2022.- Le projet aurait pu sortir avant s'il n'avait pas eu droit à un regain d'ambition face à- L'équivalent de 25 millions d'euros de budget ont été ajouté durant le deuxième semestre 2024 (donc sans compter le surplus cette année).- 100 développeurs sont au charbon (toute l'équipe a délaissé l'univers mobile).- Le titre proposera 4 modes de difficulté, de Facile à Très Difficile.- Face à un boss trop balaises et en plusieurs parties, vous pourrez choisir en cas de trépas de revenir à la dernière phase du combat (et non dès le début).- Présence de deux jauges. L'une symbolise le nombre de « jours de vie », l'autre un « niveau de buff ». En cas d'échec, vous perdrez un jour de vie mais augmenterez un niveau de buff (+ de puissance). Prenez néanmoins en compte que la meilleure fin sera à débloquer avec un maximum de « jours de vie » en stock (vous pourrez en restaurer à certains moments).- Promesse d'une trentaine d'heures de durée de vie pour la ligne droite (le double pour le 100%).- En plus de cela et outre les donjons roguelite jouables en coop en endgame, le titre proposera un mode Boss Rush incluant des ennemis inédits au mode principal.