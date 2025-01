Kingdom Come : Deliverance II dévoile sa feuille de route, avec 3 extensions payantes

Pas encore disponible,dévoile pourtant sa feuille de route dès aujourd'hui, sans surprendre totalement vu que le premier épisode était déjà sujet à un certain suivi et c'est donc une année complète de contenu qui nous attend, avec besoin de souvent remettre la main à la poche.Car si le printemps 2025 sera synonyme de plusieurs mises à jour gratuite dont un barbier, des courses de chevaux et un mode Hardcore, ce sera ensuite une extension payante par saison : la poursuite d'un mystérieux artiste pour l'été 2025, la découverte de la légende derrière votre père adoptif (en automne) et enfin des mystères à résoudre dans l'Ossuaire de Sedlec, ce qui devrait ouvrir la voie au prochain épisode.Entre temps, Warhorse se chargera de délivrer d'autres MAJ pour améliorer l'expérience, comme de coutume.