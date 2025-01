Until Dawn (film) : la surprenante bande-annonce

La première bande-annonce de, version cinématographique, est disponible et le moins que l'on puisse dire, c'est que non seulement la promesse est tenue de proposer un tout autre scénario que le jeu, mais aussi que la direction choisie est assez surprenante : on part dans un délire de boucle temporelle, où une bande de « jeunes » se réveillent à 18h45 pour vite être confronté à un tueur avant l'inéluctable trépas de l'ensemble… jusqu'au nouveau réveil à la même heure. Le groupe aura un nombre limité de tentatives, et le tueur ne va pas du tout agir de la même façon à chaque fois.Ce n'est pas non plus inédit au cinéma comme dans le JV, mais on félicite l'absence de copié/collé, suscitant du coup une certaine curiosité pour la sortie le 23 avril dans les salles, en allant jusqu'à se demander si ce choix n'a pas un lien avec l'orientation duen rumeur.