The Hundred Line commence à dérouler son casting

Comme pourdont on continue de retrouver une partie de l'équipe chez Too Kyo Games, et plus récemment de leur part, le marketing du futurn'échappera pas à la présentation du casting toujours aussi coloré.Dans cette nouvelle licence qui reprendra l'habituel style narratif mais avec cette fois une composante tactical, nous jouerons Takumi Sumino, un jeune lycéen qui suite à l'arrivée d'étranges créatures dans notre monde va être contraint de se suicider, avec de se réveiller dans une étrange académie qui devra être défendue par tous les moyens possibles aux côtés de 14 alliés ayant vécu la même « finalité ».Les cinq présentés ci-dessous :- Darumi Amemiya, telle dark qu'elle aime jouer avec la mort.- Eito Aotsuki, meilleur allié de Takumi et débordant de courage malgré sa maladie.- Ima Tsukumo, le comique qui peut devenir complètement fou si on ose menacer sa jumelle Kako Tsukumo.- Kako Tsukumo justement, future détective privée et avide de mystères.- Kurara Oosuzuki, l'habituelle bourgeois hautaine.Sortie prévue le 24 avril 2025 sur PC et Switch (probablement ailleurs par la suite).