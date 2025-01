Rebellion offre une nouvelle présentation d'Atomfall

Rebellion nous permet de débuter cette nouvelle semaine d'actualité avec une bonne grosse présentation de 7 minutes pour comprendre à quel point leur nouvelle licencen'aura rien à voir avec, poussant notamment à fond l'intérêt de l'exploration et la découverte au lieu de quêtes balisées.Prévu pour le 27 mars (PC, PS5/4, XBS/One, et Game Pass), le titre nous plongera dans une longue enquête au coeur d'une bourgade anglaise reculée et sous quarantaine depuis 5 ans suite à l'incident (bien réel) de la centrale nucléaire de Windscale.