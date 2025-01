Nouveau teaser de The Last of Us (Saison 2) + 3 nouveaux projets PlayStation Productions

Pour Sony, le CES ne fut pas vraiment sous la bannière software mais plutôt celle de ses adaptations ciné/série via PlayStation Productions avec pas moins de 5 annonces, dont 3 nouveaux projets.Pour les deux connus, on a juste en précision l'arrivée pour avril 2025 aussi bien desur HBO (nouveau teaser ci-dessous) et du filmdont on attend toujours une bande-annonce.Pour les nouvelles choses :- Un film(Sony Pictures).- Un film(Columbia Pictures) renforçant la probabilité d'une annulation de la série Netflix suite à la mise à porte du showrunner.- Si le filmest toujours en cours, sachez qu'une autre adaptation sous forme d'anime (et sous-titrée Legends) arrivera sur Crunchyroll en 2027, dirigé par Takanobu Mizuno ().Aucune nouvelle en revanche deen partenariat avec Amazon Prime.