Palworld : la deuxième grosse extension est disponible, et elle est bien chargée en contenu

C'est aujourd'hui queaccueille sa deuxième extension de contenu et Pocket Pair ne fait pas les choses à moitié pour relancer la machine auprès des fans tout en continuant sa progression vers la future 1.0. Notez donc :- Une nouvelle île 6 fois plus grande que la zone de la première extension.- Nouvelle faction ennemie.- Deux nouveaux types de ressources.- 2 jobs de plus pour les Pals (Recherche & Expédition).- Apparition de Pals semi-boss partout dans le monde.- Nouveau boss de zone.- Un raid de plus (Xenolord)- Possibilité de faire des lancés courbés pour augmenter le taux de capture.- Nouvelles compétences à débloquer dont le double-saut.- Une fournée de nouvelles armes dont une teasant la future collab avec- Nouveaux éléments à crafter dont un méga-incubateur pour 10 œufs en même temps.- Coffres à éléments ajouter sur la map (requérant des types de Pals spécifiques).- Augmentation du Level max à 60 (et de 30 pour les bases).- Augmentation de la vitesse d'escalade.- Nouveau système permettant de viser un point critique avec votre sphère de capture.Et bien entendu, d'autres améliorations diverses, du rééquilibrage, du debug, des animations plus fines, une tonne de compétences inédites pour vos pals et même de nouvelles musiques.