Atomic Heart rappelle en n'être qu'à la moitié de son suivi (trailer de la 3e extension)

n'a jamais caché ses inspirations pour la franchise de Ken Levine, et renforce encore plus cette impression avec, la troisième extension qui nous fera visiter les profondeurs sous-marines dans un morceau d'aventure qui n'oubliera pas de nous fournir deux nouvelles capacités et autant d'armes inédites.Sortie prévue pour le 28 janvier 2025, en rappelant que le suivi proposera dès que possible une quatrième et dernière extension pendant qu'une bonne partie de Mundfish bosse sur…