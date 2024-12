LEGO Fortnite veut maintenant se la jouer GTA

continue de vouloir conquérir le monde et l'on peut dire que décembre est le mois du grand bouleversement niveau mode de jeux. Car non content d'avoir ouvert son nouveau chapitre avec sa nouvelle map, le titre a accueilli son chapitre « OG » le 6 décembre (la carte d'origine) et avait déjà prévu de se lancer dans le secteur du mode FPS en 5V5 dès le 11 décembre. Mais ce n'est pas tout.La collaborationn'en restera pas au mode survie avec l'annonce de, un mode totalement à part qui mélangera le délire GTA & social dans une grande map pouvant accueillir 32 joueurs avec possibilité de construire sa maison, faire du RP avec des jobs, collecter des ressources, participer à des events… Et ça arrive dès demain dans une grosse MAJ, avec comme de coutume la promesse d'un long suivi gratuit. Par contre pour les skins, vous connaissez la chanson hein.