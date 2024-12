Le multi de Delta Force : Hawk Ops débarque sur PC + trailer de la campagne solo

C'est aujourd'hui que se lancemême si l'on ne peut pas facilement de sortie « classique » : c'est plus exactement une Early Access qui préfère se renommer sans raison « Bêta Ouverte » avec ses deux modes principaux et quelques maps, sans oublier l'indispensable Battle Pass à skins dont l'existence ne peut être reprochée vu que l'on parle d'un F2P.Parmi les morceaux du suivi, outre des versions PlayStation 5 et Xbox Series, il y aura de nouvelles cartes et (sous-)modes ainsi que la fameuse campagne solo reprenant l'histoire du bouquin/film, et dont voici un nouvel aperçu dans ce trailer tout neuf en attendant son arrivée en janvier 2025.