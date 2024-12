Marvel Rivals : le trailer final + présentations d'Iron Fist et Squirrel Girl

C'est la dernière ligne droite pourdont la sortie tombera ce 6 décembre en espérant que les serveurs tiennent vu l'attente et le statut F2P, et alors que le jeu avait déjà déroulé la majorité de son casting, NetEase réservait encore 5 personnages pour achever le roster de lancement : Wolverine, la Veuve Noire, Cloack & Dagger, Iron Fist et Squirrel Girl.Ces deux derniers ont droit à une rapide présentation à retrouver ci-dessous, accompagné du trailer final.